Wertheim. Rund 11 000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls am Mittwochmorgen in Wertheim. Gegen 7 Uhr befuhr ein 54-jähriger mit seinem Opel Vivaro die Miltenberger Straße aus Richtung Nassig-Ödengesäß kommend in Richtung Neunkirchen. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte das Fahrzeug des Mannes mit einem geparkten Opel Astra. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Golf eines 57-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.

