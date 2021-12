528 Personen mit dem Virus infiziert

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 14. Dezember) 528 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 7159 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 6407 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 185 (Quelle: RKI). 224 Personen sind an beziehungsweise mit Covid-19 gestorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit elf Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Es befinden sich 477 enge Kontaktpersonen (KP1) in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 186 428 Impfungen (Stand 13. Dezember) vorgenommen, davon 80 791 Erstimpfungen, 80 586 Zweitimpfungen und 25 051 Auffrischungsimpfungen. Mobiles Impfteam ist weiter im Landkreis unterwegs Das mobile Impfteam bietet an folgenden Örtlichkeiten Impfungen an, jeweils von 10 bis 14 Uhr, Impfstoff ist Moderna.: 15. Dezember, Gräfendorf, Turnhalle, 16. Dezember, Wiesthal, Kulturhalle. 17. Dezember, Gössenheim, Sporthalle. Außerdem: Samstag, 18. Dezember Kinderimpftag – nur mit vorheriger Terminbuchung über https://impfzentrummsp. de/terminvergabe (ab 15. Dezember Lohr, Spessarttorhalle, 9.30 bis 15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1