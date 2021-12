50-jähriger Mann vor Gericht

Wertheim/Mosbach. Beim Mosbacher Landgericht beginnt am 23. Dezember der Prozess gegen einen 50-jährigen Wertheimer, der Anfang Juli seine ehemalige Lebensgefährtin zweimal bedroht und sie später auf einem Spielplatz mit Messerstichen am Kopf verletzt haben soll (wir berichteten). Er habe zudem ohne Erfolg versucht, ihr die Augen auszustechen, so die Anklage. Dabei habe er der damals 27 Jahre alten Frau mehrere Schnittwunden zugefügt. Zudem habe er auf das Opfer eingetreten. Anschließend habe er den Tatort verlassen und sich der Polizei gestellt, heißt es in einer Presseerklärung des Gerichts.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft damals mitteilen, war es zwischen beiden im Vorfeld der Tat zu Streitigkeiten bezüglich des Umgangs mit den gemeinsamen Kindern gekommen. Bisher sind vom Gericht drei Verhandlungstage angesetzt: Am 23. Dezember wird die Anklageschrift verlesen. Fortgeführt wird der Prozess am Donnerstag, 10. Januar. Ein weiterer Verhandlungstag soll am Montag, 31. Januar, stattfinden. wei