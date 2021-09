50 000 Euro für Infektionsschutz

Marktheidenfeld. Die Stadt Marktheidenfeld nimmt in den städtischen Kindertagesstätten (Kitas) und der Friedrich-Fleischmann-Grundschule aktuell 69 moderne Luftreinigungsgeräte in Betrieb und investiert damit rund 50 000 Euro in den Infektionsschutz. Die je rund 700 Euro teuren Raumluftreiniger werden vom Freistaat Bayern gefördert.

Ausgestattet wurden drei der insgesamt fünf städtischen Kitas, die über keine Außenluft-Lüftungsanlage verfügen sowie die Friedrich-Fleischmann-Grundschule, für die die Stadt als Sachaufwandsträger finanziell zuständig ist.

„Unser Ziel ist es, in den Kitas und in der Grundschule für mehr Sicherheit zu sorgen“, erklärte Marktheidenfelds Erster Bürgermeister Thomas Stamm bei einem Termin vor Ort.

Die Kinder der städtischen Kitas profitieren von den 19 Geräten, die dort zum Einsatz kommen. Auch in der Grundschule sind 50 gelieferten Raumluftreiniger bereits in Betrieb, berichten Konrektorin Elke Erbshäuser und EDV-Beauftragte Stefanie Schorr bei einem Ortstermin mit Thomas Stamm und Kämmerin Christina Herrmann.

„Wir hoffen, dass die neuen Luftreiniger dazu beitragen, dass wir den Präsenzunterricht während der nächsten Monate aufrechterhalten können“, betonen die beiden Pädagoginnen.