4652 Ostereier für zielsichere Schützen

Wertheim. Ostern ohne bunt gefärbte Eier geht gar nicht. Das dachte auch der Vorstand der Schützengesellschaft Wertheim und beschloss, das Ostereierschießen auf ihrer Anlage auf dem Wartberg wieder aufleben zu lassen.

Geschossen wurde an fünf Tagen unter Aufsicht und Anleitung der Vereinsmitglieder mit dem Luftgewehr und der Luftpistole auf Scheiben. Jeder Schuss ins Schwarze brachte dem Schützen oder der Schützin ein buntes Ei ein. Wer einen „Zehner“ schoss, erhielt zwei Eier. Auch Mädchen und Jungen unter zwölf Jahren durften mittels Licht-Punkt-Gewehr ihre Treffsicherheit testen.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, war das Ostereierschießen trotz der dreijährigen Pause an allen Tagen gut besucht. Gruppen aus Waldenhausen, Sachsenhausen und Vockenrot, die bereits früher an der Aktion teilgenommen hatten, waren mit von der Partie. Auch der Messeausschuss und die „Jedermänner“ waren wieder dabei. Und so konnte am Gründonnerstag eine gute Bilanz gezogen werden. Am Ende waren es 4652 bunte Eier, die „ausgeschossen“ wurden.