43-Jähriger verletzt bei Einsatz in Wertheim Polizisten

Wertheim/Marktheidenfeld. Drei verletzte Polizeibeamte und eine Vielzahl an Straftaten sind die Folgen eines Polizeieinsatzes im Zusammenhang mit einem betrunkenen Autofahrer. Nachdem ein Atemalkoholtest bei diesem in Wertheim einen Wert von fast 2,6 Promille ergeben hatte, griff er auf dem Weg zur Polizeiinspektion Marktheidenfeld die Polizeibeamten mit Fäusten an. Als ihm Handschellen angelegt wurden, versuchte er, sie mit Kopfstößen zu verletzen. Später biss der 43-Jährige einem Polizeibeamten in die Hand. Aufgrund des hochaggressiven Verhaltens wurde der Mann nach erfolgter Sachbearbeitung auf Anordnung des Richters in Gewahrsam genommen.

