Wertheim. Vermutlich aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geriet am Montag gegen 12.30 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem Audi A4 auf der die Nassiger Straße in Wertheim. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Sharan eines 42-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurden der 15-jährige Beifahrer im Audi und der VW-Fahrer leicht verletzt. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1