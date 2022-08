4000 Euro für Ukraine-Hilfe der Wertheimer Lions

Wertheim/Faulbach. Mit einer großzügigen Spende in Höhe von 4000 Euro hat die Verbandsschule Faulbach die Ukraine-Hilfe des Lions Clubs Wertheim unterstützt.

Der Betrag ist Teil des Erlöses, der beim sechsten Spendenlauf am 27. Mai von vielen Schülerinnen und Schülern sowie zahlreichen Gast-Läuferinnen und -läufern „erlaufen“ wurde. Insgesamt kam so das fantastische Ergebnis von über 16 000 Euro zustande.

Höchste Anerkennung

Wie Lions-Präsident Gerd Röser bei der Spendenübergabe durch Axel Keppler, Leiter der Grund- und Mittelschule Faulbach, im Hotel-Restaurant „Bestenheider Stuben“ erklärte, verdiene diese Aktion höchste Anerkennung. Alle Beteiligten könnten sich sicher sein, dass die Spende eins zu eins dort ankomme, wo die Hilfe dringend benötigt wird.

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand der sechste Faulbacher Spendenlauf bei optimalem Laufwetter statt. Die Organisation dieses sportlichen Großereignisses lag in den bewährten Händen des Elternbeirats, der auch die Getränkestation übernommen hatte, blickte Axel Keppler zurück. Zahlreiche Laufbegeisterte machten sich auf die 1000 Meter lange Strecke, um ihre Runden zu drehen. Zahlreiche Sponsoren, darunter viele regionale Unternehmen, hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, die Läuferinnen und Läufer für ihre Mühen zu unterstützen.

Insgesamt wurden an dem Vormittag von den rund 800 Teilnehmenden, darunter 250 Kinder, 5707 Kilometer zurückgelegt. Neben den Schülerinnen und Schülern hatten auch Belegschaften von Firmen teilgenommen und letztlich zum tollen Gesamtergebnis beigetragen, unterstrich der Schulleiter.

Einstimmig beschlossen

Vor dem Lauf war einstimmig beschlossen worden, die Hälfte des Erlöses an der Schule für Anschaffungen und Maßnahmen für die Kinder zu belassen, unter anderem für Sonnenschutzmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten für den neuen Pausenhof. Je ein Viertel des Spendenbetrags kommt der Frühstücksaktion an der Partnerschule in Sambia sowie aus aktuellem Anlass den Menschen in der Ukraine zugute, so Axel Keppler.

„Ein toller Erfolg“

Der Spendenlauf „war ein toller Erfolg“, bescheinigten Lions-Präsident Gerd Röser wie auch Heinz-Peter Schuldt, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Lions Clubs Wertheim, bei der Spendenübergabe und dankten für die großartige Unterstützung der Ukraine-Hilfe auch im Namen der Betroffenen. Man könne nur das bestätigen, so Gerd Röser, was auf der Internetseite der Schule zu lesen sei: „Die Verbandsschule Faulbach – eine starke Schule“.