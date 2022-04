Marktheidenfeld. Ob man auf sportlich, bequem, jugendlich oder kindlich-bunt steht: Jeder kann bei der Fahrradversteigerung am Mittwoch in Marktheidenfeld auf seine Kosten kommen.

Rund 40 Fahrräder suchen einen neuen Eigentümer, denn die Stadt hat eine Versteigerung von Fundfahrrädern am Mittwoch, 6. April um 13.30 Uhr geplant. Die öffentliche Versteigerung von Fundfahrrädern führt die Stadt Marktheidenfeld regelmäßig durch. Fahrräder, die nach einer gewissen Frist nicht von ihren Eigentümern abgeholt worden sind, kann jeder Interessierte ersteigern.

Unter den Hammer kommen dann rund 40 Zweiräder aller Art, die bei der Stadt als Fundsache abgegeben wurden: Neben Damen-, Herren-, Jugend- und Kinderrädern werden auch einige City-Roller versteigert. Die Versteigerung findet am Mittwoch, 6. April um 13.30 Uhr an den Garagen des Fränkischen Hauses am Adenauerplatz 7 in Marktheidenfeld statt.

„Echte Schnäppchen“

Ab 13 Uhr ist das Besichtigen und Begutachten der zu versteigernden Fahrräder möglich. Durchführen werden die Versteigerung – wie in den Vorjahren – Georg Riedmann und Horst Kraus von der Stadtverwaltung, der reibungslose Ablauf wird organisiert vom Team des Bürgerbüros. „Es kommen wieder ein paar echte Schnäppchen unter den Hammer“, versprechen die beiden Auktionsleiter und freuen sich am Mittwoch, 6. April auf möglichst viele Kaufinteressierte.