40 000er Marke doch geknackt

Bestenheid. Noch vor kurzem war sich Betriebsleiter Ingo Ortel nicht sicher, ob man in dieser Saison die 40 000er Besuchermarke im Freibad knacken könne (wir berichteten). Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Wertheim, war da schon deutlich zuversichtlicher. Doch noch fehlten am Donnerstag vergangener Woche über 800 Badegäste. Als am Sonntagabend das Rolltor am Eingang für diese Saison runtergelassen wurde, zählte der Bäderbetrieb sogar 40 437 Badegäste. „Die magische Make hatten wir sogar schon am Samstag geknackt“, freute sich Ortel über die Bilanz im Pandemiejahr. hei/Bild:Heike Barowski

