40 000 Euro Sachschaden durch Brand auf Firmengelände

Wertheim. Ein Zeuge meldete am Mittwochabend einen Brand auf einem Firmengelände in Wertheim. Die eintreffende Streife stellte fest, dass Unbekannte zwischen 18 und 21.30 Uhr eine Restmülltonne, mehrere Gitterboxen und einen Holzstapel in der Gyula-Horn-Straße in Brand setzten. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Firmengebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Brand geben können. Diese sollten sich unter Telefon 09342/ 91890 melden.

