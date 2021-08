3G stößt weitestgehend auf Akzeptanz

Geimpft, genesen, getestet. Diese drei Kriterien versprechen Einlass zu vielen Orten: beispielsweise Friseur, Kosmetiksalon, Innenräume der Gastronomie. Auch die Sportvereine sind betroffen. Wie gehen die Leute damit um?

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. Etwas Enttäuschung schwingt bei Michaela Hammer aus Grünsfeld mit. Die Obermeisterin der Friseur-Innung im Main-Tauber-Kreis beklagt, dass die Branche ohnehin schon stark gebeutelt ist. Es sei oft fast unmöglich, die Vorgaben innerhalb weniger Tage umzusetzen.

Durch die 3G-Regelung verzeichne das Friseurhandwerk weitere Einbußen, moniert sie. Denn vor allem das jüngere Publikum, das noch nicht geimpft sei, bliebe weg oder beklage sich über die Testpflicht. Wie bereits im Frühjahr hätten auch einige Kunden ihre Termine einfach abgesagt.

Im Salon „Isa’s Haarmonie“ in Reicholzheim fallen an diesem Mittag gerade ganz ordentlich die Haare. Auf dem Friseurstuhl sitzt ein neunjähriger Junge, der von seiner Mutter begleitet wird. „Ich war heute morgen extra mit ihm in Wertheim zum Testen, nur damit wir auf der sicheren Seite sind“, sagt die Mutter. Sie selbst ist bereits geimpft. „Der Junge hätte den Test nicht gebraucht“, erklärt Isabell Steffl.

Sie ist die Inhaberin des Salons und hat sich genau informiert, was geht und was nicht. „Erst hab ich gedacht, Oh Gott, was mag da wieder kommen, aber jetzt stellt sich raus, das alles sehr entspannt ist“, sagt sie. Die Kunden würden schon ohne Aufforderung die Impf-, Genesenen- oder Testbescheinigungen vorzeigen. Ein paar Anrufe hat die junge Frau trotzdem erhalten. Doch die Kunden wollten nur das Prozedere abklären. Lediglich zwei Personen haben Termine wegen der am Montag in Kraft getretenen Regel bei ihr abgesagt.

Inzwischen viele geimpft

Ansonsten würde Verständnis unter den Salonbesuchern herrschen. „Für mich läuft somit alles relativ normal“, sagt Steffl. Das liege ihrer Meinung nach auch daran, dass inzwischen viele ihrer Kunden geimpft sind. Als sie vor Monaten das erste Mal mit Einschränkungen öffnen konnte, habe es deutlich mehr Absagen und Unmutsäußerungen gegeben.

Ähnliches bestätigt auch Rami Hasan. Er ist der Inhaber des Barber-Shops in Wertheim in der Brückengasse. „Natürlich kontrollieren wir die Tests oder Bestätigungen. Aber niemand meckert“, sagt er. Auch er spricht von vielen Kunden, die geimpft sind und deshalb jetzt keinen Termin absagen müssen.

„Es ist alles wie immer“, sagt auch Hanh Phan. Sie betreibt ein Nail Studio nur ein paar Schritte weiter in der Innenstadt. Viele Kunden seien getestet oder gehen erst in das Testzentrum auf dem Mainvorplatz, um anschließend zu ihr in die Maingasse zu kommen. Keine Absagen, keine Kritik, fasst Phan zusammen und feilt fleißig weiter an den Nägeln einer Kundin, die sich diesen Service hin und wieder gönnt.

Gleiche Erfahrungen haben auch die Mitarbeiterinnen der Parfümerie „Akzente“ gemacht, zu denen auch ein Kosmetikstudio gehört. „Die meisten Kunden sagen uns gegenüber, dass sie froh sind, dass wir überhaupt geöffnet haben“, sagt eine der Angestellten.

„Mit der neuen Corona Verordnung wurden die Regeln vereinfacht, da die Abstandsvorgaben und Personenbegrenzungen gestrichen wurden. Mit der Prüfung der 3G ist der Kontrollaufwand wieder deutlich gestiegen“, erklärt Frank Bundschu, Dehoga-Vorsitzender im Main-Tauber-Kreis auf FN-Anfrage. Derzeit seien glücklicherweise zahlreiche Touristen im Taubertal unterwegs, und es zeige sich, dass diese sehr häufig geimpft seien und das entsprechende Zertifikat digital über ihr Handy nachweisen können. Auch bei den Restaurantgästen könne man feststellen, dass der digitale Impfpass am meisten genutzt werde.

Kaum Diskussionen

„Diskussionen zu kopierten, fotografierten oder gar vergessenen Impfpässen kommen glücklicherweise kaum noch vor – vermutlich bleiben die ungeimpften und test–unwilligen potenziellen Gäste lieber zu Hause“, vermutet Bundschu. An die Testmöglichkeiten vor Ort hätten sich die Gäste gewöhnt und würden diesen Umweg in Kauf nehmen.

Die Irma Matysiak, Rezeptionistin im Wertheimer Hotel „Schwan“. Die Nähe des Hotels zum Testzentrum am Spitzen Turm habe Vorteile. Benötige jemand einen Test, können wir ihn dahin schicken. Die Hotelgäste weise man schon vor ihrer Ankunft darauf hin.

Bis auf wenige Ausnahmen hätten die Hotel- und Restaurantgäste Verständnis für die Regeln. „Es gibt absolut keinen Stress“, berichtete sie. Es gebe zwar keine hundertprozentige Sicherheit, dass digitale Impfpässe, Testnachweise oder die Anschriften auf den Listen echt sind. „Ich glaube aber ans Gute im Menschen.“

Die 3G-Regel gilt auch für Sportvereine, deren Trainingsbetrieb und beispielweise die Spieltage in den Fußballligen. Betroffen sind die Kabinen, in denen sich die Sportler umziehen und duschen. „Im Vorfeld der Spiele fragen wir schon beim Gästeverein nach, wer von den Teammitgliedern die 3G-Regel erfüllt, um Bescheid zu wissen“, erklärt Walter Lausegger, Vorsitzender Fußball beim SV Nassig. Man verlasse sich dabei auf die Zuverlässigkeit der Ansprechpartner.

Kabine geschlossen

Nach dem Training verzichtet man beim SV Nassig auf das Duschen und Umziehen in der Kabine - zumindest bei der Jugend. Mit Juli konnte beispielsweise die B-Jugend wieder mit dem Training beginnen, nach neun Monaten. „Wir kommen mit den gut zurecht“, berichtet Trainer Sebastian Greß. Für den Winter müsse man sich noch etwas einfallen lassen. Total verschwitzt sollen die Nachwuchskicker nicht nach Hause gehen müssen.