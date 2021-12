350 Jahre Bronnbacher Brautradition: Veranstaltungen coronabedingt verteilt

Bronnbach. Mit mehreren Veranstaltungen und Aktionen über einen längeren Zeitraum verteilt, wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert: „350 Jahre Brautradition im Kloster Bronnbach“.

In die Feierlichkeiten waren neben des Kulturamts Kloster Bronnbach, des Archivverbunds Main-Tauber auch die Distelhäuser Brauerei eingebunden. Am Ende konnten alle Beteiligten ein großes Interesse der Bürger an den Veranstaltungen bekunden und somit ein positives Fazit ziehen.

Bier gewann Preis

Das genaue Datum der Gründung oder Einrichtung einer Bierbrauerei in Kloster Bronnbach ist nicht bekannt. Nachdem das Fürstenhaus mit dem Traditionshinweis „gegründet um 1670“ und mit „Bronnbacher Bier – seit 1670“ warb, wollten die Beteiligten im Jahr 2020 das Jubiläum feiern.

Im Januar 2020 wurde in der Distelhäuser Brauerei das Jubiläums-Klosterbier von Braumeister und Geschäftsführer Roland Andre, der auch Mitglied beim Freundeskreis Kloster Bronnbach ist, eingebraut. Dabei handelte es sich nach seinen Angaben um ein helles, obergäriges Starkbier.

Die Herstellung

Für die Herstellung wurden ausgesuchte Gersten- und Weizenmalze ausschließlich regionaler Herkunft verwendet. Durch eine ausgefeilte Hopfengabe und eine spezielle Hefe aus einer belgischen Klosterbrauerei, der „Belgian Abbey“, erhielt das Jubiläumsbier seinen besonderen und einzigartigen Charakter.

Die Rezeptur wurde von Roland Andre in Anlehnung an die berühmten Biere aus den Trappisten-Klöstern entwickelt und zusammengestellt.

Das Distelhäuser „Jubiläumsbier 1670“ wurde beim Qualitätswettbewerb European Beer Star mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Die geplanten Feierlichkeiten fielen im Jahr 2020 aus. Im September konnten bei einer rund zweistündigen Wanderung rund um das Klosterareal bis hin zur Wasserquelle des Schafhofs zahlreiche Informationen zum Thema Bronnbacher Bier und interessante Einblicke in 350 Jahre Brauereigeschichte im Kloster Bronnbach gewährt werden. Eine Bierverkostung des Jubiläumsbieres durfte da natürlich nicht fehlen. Wegen des Erfolgs wurde diese in diesem Jahr wiederholt und ist für 2022 bereits geplant.

Wieland bringt Licht ins Dunkel

Seit dem Ende des Lockdowns im März 2021 war die Ausstellung „350 Jahre Brauerei Bronnbach – Historische Tatsache oder zeitgenössisches Marketing?“ im Archivverbund Main-Tauber im Kloster Bronnbach zu sehen.

Verantwortlich für die Ausstellung war die stellvertretende Abteilungsleiterin Claudia Wieland, die „Licht ins Dunkel“ der Entstehung der Klosterbrauerei brachte. Bei der Sichtung der Archivunterlagen stellte sie fest, dass zwischen 4. Dezember 1675 und 6. Februar 1676 in Bronnbach 76 Hektoliter Bier als Einnahmen verbucht wurden und ein Teil dessen direkt in Bronnbach hergestellt wurde. Ältere Unterlagen oder ein Gründungshinweis konnten nicht gefunden werden.

Ein begleitender Vortrag beim Archivverbund fand im August 2021 statt. Er trug den Titel „Hopfen und Malz, Gott erhalt’s – 350 Jahre Brauereigeschichte in Bronnbach“, von der Klosterbrauerei zur Fürstlichen Schlossbrauerei Bronnbach und fand viele Zuhörer sowohl in Präsenz als auch vor den Computern während der Videoübertragung.

Eine Themenführung mit kleiner Wanderung auf den „Spuren der Bronnbacher Schlossbrauerei“ bildete den Abschluss der Ausstellung.

Verkostung als Höhepunkt

Ein Höhepunkt des Braujubiläums war im Oktober 2021 eine Klosterbierprobe. Dabei wurden acht europäische Klosterbiere verkostet. Die Bierprobe wurde Roland Andre moderiert und fand großen Anklang. Unter den Gästen waren übrigens auch die beiden Geschäftsführer der Würzburger Hofbräu AG, Michael Haupt und Norbert Lange. Hofbräu erwarb 1970 die Bronnbacher Braurechte.