350 Jahre Braukultur in Bronnbach

Bronnbach. Anlässlich des Jubiläums „350 Jahre Brauerei Bronnbach“ berichtet Torsten Englert am Mittwoch, 18. August 2021, um 19.30 Uhr, von der Brautradition im Kloster Bronnbach. Angefangen von der Klosterbrauerei zur Zeit der Zisterzienser bis hin zu Entstehung der Fürstlichen Schlossbrauerei im 19. Jahrhundert zeichnet er Geschichte der Braukunst in Bronnbach nach.

Torsten Englert aus Hardheim war über 25 Jahre im Vorstand und Beirat des Museumsvereins Erfatal , davon von 2003 bis 2013 als Vorsitzender. Er ist Ausstellungsmacher, Verfasser zahlreicher heimatgeschichtlicher Beiträge und Autor von Biographien. Beruflich ist er in der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe tätig.

Der Vortrag begleitet die Ausstellung „350 Jahre Brauerei Bronnbach. Historische Tatsache oder zeitgenössisches Marketing?“, die im Foyer des Archivverbunds noch bis 10. September zu sehen ist. Im Anschluss an den Vortrag wird die Kuratorin der Ausstellung, Kreisarchivarin und Kreisheimatpflegerin Claudia Wieland, eine kurze Einführung in die Ausstellung geben. Die Veranstaltung findet im Vortragssaal des Archivverbunds in Bronnbach statt und kann zeitgleich über das Videokonferenzprogramm GoToWebinar mitverfolgt werden.

Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich: stawertheim@la-bw.de; Telefon 09342/91592-0. Anmeldung zur Online-Teilnahme: über die Homepage: www.landesarchiv-bw.de/de/aktuelles/termine. Veranstalter ist der Archivverbund Main-Tauber und das Kulturamt Kloster Bronnbach.

