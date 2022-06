340 Schwimmer schafften neuen Rekord

Bestenheid. In einer stimmungsvollen Atmosphäre präsentierte sich das Freibad in den Christwiesen am Samstagabend. Nach drei Jahren Zwangspause fand endlich wieder das bekannte und beliebte zwölf-Stunden-Moonlightschwimmen der DLRG Wertheim statt, auf das sich viele schon lange gefreut hatten. Von 17 Uhr abends bis zum nächsten Morgen bis 5 Uhr früh zogen Alt und Jung, geübte und Anfängerschwimmer gemütlich ihren Bahnen.

Mit 25 Grad Celsius Wassertemperatur und sommerlichen Außentemperaturen am Abend waren die Bedingungen hervorragend. Von Beginn an bis weit in die Nacht starteten sehr viele Schwimmer. Zwischendurch waren sogar alle Badekappen vergeben und damit alle Plätze voll, so dass neue Schwimmer kurz auf ihren Start warten mussten, bis andere ihr Schwimmen beendet hatten.

Anfangs sah man viele Kinder, da der Kindergarten aus Grünenwört und der Waldkindergarten Wertheim wieder stark vertreten waren. Die Kinder waren stolz, die Mindeststrecke von 100 Metern geschafft zu haben oder sogar etwas weiter geschwommen zu sein. Sie trugen ihre Medaille, die es für alle Kinder bis zwölf Jahre neben der Urkunde gab, voller Stolz um den Hals.

Beim zwölf-Stunden-Schwimmen geht es nicht um Höchstleistungen, sondern um den Spaß am Schwimmen, gemütlich Bahnen ziehen in toller Abendstimmung oder unter Flutlicht oder einfach mal seine eigenen Grenzen zu testen.

So freute sich der 14-jährige Henning bei seiner ersten Teilnahme über die absolvierte Strecke von 3000 Meter, die er vorher noch nie geschafft hatte. Andere Schwimmer gingen ins Wasser, „um mal zu schauen, was der Körper mitmacht“. Da waren erst einmal 2000 Meter das Ziel, schließlich konnte man die letzten zwei Jahre durch die Lockdowns nicht durchgehend trainieren und die Kondition litt. Doch das gemeinsame Schwimmen und die Stimmung beflügelten und so waren es am Ende dann doch gut 10 000 Meter. Andere setzten sich von vornherein ein Ziel im fünfstelligen Bereich oder die zwölf Stunden sogar komplett durchzuschwimmen. Für die Kondition gab es am Beckenrand Apfelspalten und Müsliriegel.

Drei Schwimmer zogen letztendlich annähernd zwölf Stunden lang ihre Bahnen – auch wenn es in den frühen Morgenstunden recht kühl wurde. Sie knackten die 20-Kilometer-Marke.

Beflügelt hat das Event wohl auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der als Schirmherr den Startschuss gab und anschließend auch selbst ein paar Bahnen zog. Sein Ziel legte er vorher auf 200 Meter fest. Aber er kletterte erst nach 1000 Metern aus dem Becken. Damit war Herrera Torrez nach über 20 Jahren der erste Oberbürgermeister, der aktiv mitgeschwommen ist, freute sich Andreas Hoffmann, Vorsitzender der DLRG Wertheim.

Familie Busse beispielsweise ging absichtlich erst nach 21 Uhr ins Wasser. „Wir mögen das Ambiente, wenn es dunkel ist. Die Kulisse ist so schön hergerichtet.“ Die installierte Unterwasserbeleuchtung verlieh dem Becken ein zauberhaftes blaues Leuchten und die Flutlichtanlage sorgte für gemütliches Licht von außen.

Für den Aufbau und den Ablauf des Moonlightschwimmens waren rund 60 Helfer der DLRG Wertheim im Einsatz. „Manche Helfer waren dann von 13 Uhr am Samstag bis 6 Uhr am Sonntag hier aktiv“, betonte Hoffmann, wie viel Arbeit in der Veranstaltung steckt. Die Gruppe war mit dem Abend sehr zufrieden und nahm den langen Einsatz gerne in Kauf.

Die Veranstaltung hat sich mittlerweile in Wertheim etabliert und wird zahlreich besucht. Zu vielen „Wiederholungstätern“ kommen aber auch immer wieder neue Teilnehmer dazu. In diesem Jahr gingen rund 20 Gruppen, Vereine, Kindergärten und Firmen an den Start. Am Ende waren es 340 Schwimmer mit einer Gesamtstrecke von 917 Kilometern – alle zusammen schwammen damit einen neuen Rekord.