30 Geschäfte beteiligen sich

Marktheidenfeld. Die Gemeinschafts-Aktion „Marktheidenfeld blüht auf“ – eine Veranstaltung der Werbegemeinschaft und der Abteilung Stadtmarketing der Stadt Marktheidenfeld – steht in den Startlöchern.

„Markheidenfeld und seine Gäste dürfen sich am 8. und 9. April auf bunte und frühlingshafte Aktionen freuen“, erklärt Erster Bürgermeister Thomas Stamm. Géraldine Barrois als Vorsitzende der Werbegemeinschaft betont, dass nach den Lockdowns und Corona-Einschränkungen die Geschäfte der Werbegemeinschaft und die Stadt ein Programm zusammengestellt haben, das Lust auf Verweilen, Freude und Einkaufen in der Innenstadt macht. Die teilnehmenden Geschäfte überraschen ihre Kunden mit kleinen Tontöpfchen und Samentütchen.

An der Gemeinschafts-Aktion „Marktheidenfeld blüht auf“ beteiligen sich rund 30 Geschäfte, Dienstleister und Gastronomen aus der Innenstadt. Am Freitag bieten Direktvermarkter aus der Region beim Grünen Markt Obst, Gemüse und kulinarische Spezialitäten an.

An beiden Tagen findet eine „Bürgerbegegnung“ statt: Erster Bürgermeister Thomas Stamm und Mitglieder des Marktheidenfelder Stadtrats verteilen auf dem Marktplatz einen „Blumengruß“. Am Samstagvormittag spielt das Trio „Happy Music“ auf dem Marktplatz. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.