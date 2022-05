27-Jähriger die Handtasche geraubt

Wertheim. Eine unbekannte Person hat einer 27-Jährigen am späten Dienstagabend die Handtasche geraubt. Der Mann hatte der Frau gegen 23 Uhr in der Wilhelm-Blos-Straße in das Gesicht geschlagen und ihr die Handtasche entrissen. Der Unbekannte soll dunkel gekleidet und etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Außerdem habe er eine Kapuze über dem Kopf getragen. Er flüchtete in die Richtung des Gymnasiums. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus

behandelt. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren