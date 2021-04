Wertheim. Der Vorwurf gegen eine 24 Jahre alte Frau aus Wertheim lautete, dass sie 16 Gramm Marihuana an eine Bekannte veräußert habe und in ihrer Wohnung Drogen aufbewahrt. Die Angeklagte erhielt einen Strafbefehl, gegen den sie Einspruch einlegte. Es kam zur Verhandlung. Hier zeigte die Staatsanwaltschaft keine Bereitschaft, das Verfahren gegen Zahlung von 1600 Euro Bußgeld einzustellen. Der Verteidiger nahm den Einspruch zurück, die Frau zahlt nun Strafe und Anwaltshonorar.

Aufmerksame Polizeibeamte

Im Dezember 2019 geriet eine Frau, die Bekannte der Beschuldigten, mit ihrem Auto in eine Verkehrskontrolle. Beifahrerin war die Angeklagte. Die Polizei entdeckte bei der Kontrolle 4,9 Gramm Marihuana sowie zugehörige Konsumartikel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Handy beschlagnahmt. Die Auswertung der gespeicherten Daten auf dem Handy durch die Polizei ergab den Verdacht, dass die Beschuldigte Marihuana für 200 Euro an die Bekannte veräußert hatte.

Wie in der Verhandlung zur Sprache kam, war da beispielsweise zu lesen: „Mir ist so langweilig“, „Daheim habe ich ,was“, „Wie viel brauchst Du?“, „Am besten wären für 200 Euro“, „Überweise ich Dir gleich“. Wie der geladene Polizeibeamte in der Verhandlung angab, entspricht die Summe 16 Gramm Marihuana.

Gestützt auf einen gerichtlichen Beschluss durchsuchte im Juni 2020 die Polizei die Wohnung der Angeklagten und entdeckte 4,1 Gramm Marihuana und 0,2 Gramm Marihuana-Tabak-Gemisch. In der Verhandlung erklärte die Beschuldigte, man habe das 200 Euro-Geschäft zwar vereinbart, eine Übergabe sei aber nicht erfolgt. Inzwischen hätte sie den Drogenkonsum beendet. Wendepunkt ihres Verhaltens seien die Durchsuchungen der Wohnung und des Arbeitsplatzes gewesen.

Das Gericht gab den Hinweis, dass bei Handel-Treibens zur Erfüllung des Tatbestands der Abschluss des Geschäftes reiche. Eine Übergabe sei nicht erforderlich.

Die Angeklagte folgte dem richterlichen Rat und nahm den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Bei einer Verurteilung wegen Handel-Treibens hätte eine Strafe von über 1600 Euro gedroht. Die Richterin erklärte, dass die Staatsanwaltschaft Mosbach inzwischen auch Fälle mit kleinen Mengen von Drogen zur Anklage bringe. Der Verteidiger beschrieb die Situation in Frankfurt als „ganz anders“. goe

