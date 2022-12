2200 Euro für zwei Waldkindergärten

Wertheim. Die Waldkindergärten Waldenhausen und Naturkinder Dertingen können sich über eine Spende von je 1100 Euro von der Besatzung des Tender Mains freuen.

Das Geld für die Spende hatte die Besatzung an ihrem Getränkestand beim Wertheimer Weihnachtsmarkt am letzten Wochenende von Freitag bis Sonntag erwirtschaftet. Dort bot man Kaltgetränke als Ergänzung der anderen Stände an. Ebenso gab es dort allerhand besondere Souvenirs mit Tenderlogo beispielsweise Handtücher, Kopfbedeckungen und Zigarettenetuis.

Außerdem konnte man Lose mit Chance auf kleine Gewinne kaufen. Mit der Gästezahl am Stand zeigte sich Hauptbootsmann Stephan Karl sehr zufrieden. Er ist der Patenstadtbeauftragte der Schiffsbesatzung. „Wir werden wahrgenommen, die Leute zeigen Interesse und fragen nach“, freute er sich am Samstagabend. Dies sei aller Reise wert. Manche Leute würden auch zusätzlich zum Kauf etwas spenden. „Alle Helfen freiwillig am Stand“, betonte er über seinen Kolleginnen und Kollegen.

Auch der Korvettenkapitän Einheitsführer Martin Paul Rose half mit. Insgesamt 13 Besatzungsmitglieder waren nach Wertheim gekommen und lebten dort in Gastfamilien. Alle halfen auch am Stand mit. „Der Weihnachtsmarkt ist absolut schön. Alleine die Aufmachung des Marktplatzes ist wunderschön, da steht man gerne am Stand“, schwärmte Karl. Zum Schiff berichtete er,

die Tender Main liegt seit Mitte des Jahres in der Werft zur kompletten Überholung. Teile der Mannschaft koordinieren die Arbeiten dort, ein anderer Teil ist auf anderen Schiffen im Einsatz. Vor der Werftzeit war der Tender im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg auf der Ostsee unterwegs. Die Nato wolle dort Präsenzzeigen, erklärte er. Aktuell gehören der Einheit des Tenders 70 Mitglieder an, zwei davon sind Frauen. „Die beiden Frauen sind auch in Wertheim dabei." Im Einsatzfall wachse die Besatzung auf bis zu 100 Leuten an.

Der Besuch in Wertheim sei bei den Besatzungsmitgliedern beliebt gewesen. Es gab mehr Interessenten als Plätze in Gastfamilien, so habe man losen müssen. „Wir würden uns über weitere Gasteltern freuen“, ergänzte er.

Am Montagvormittag wurden die Spenden an Brigitte Reitlinger, Leiterin des Waldkindergarten Waldenhausen und Janek Mayer, Vorstandsmitglied Naturkinder Dertingen, übergeben.

Bürgermeister Wolfgang Stein, dankte den Vertreter des Tender Mains für ihren Besuch und ihren Einsatz für die gute Sache. „Ihr habt am Wochenende Wertheim gerockt.“ Lob hatte er auch für den Stand des Tenders am Weihnachtsmarkt. Er sei ein Alleinstellungsmerkmal. Wertheim und die Gastfamilien hätten sich über den Besuch gefreut. Er freute sich darauf die Besatzung im nächsten Jahr wieder zutreffen. Dann wolle man zwei besondere Jubiläen gemeinsam groß feiern. Es handelt sich um 60 Jahre Patenschaft für den Tender Main und die 200. Jubiläum der Michaelismesse Wertheim.

Der Besatzung wünschte er alles Gute und Frohe Weihnachten. Er hoffte, dass die Arbeiten in der Werft fristgerecht Mitte nächsten Jahres fertig werde.

Oberleutnant Timo Sixt, neuer Patenstadtoffizier des Tender Main, erklärte, es sei schön in Wertheim sein zu dürfe. Man habe die Zeit sehr genossen. Etwas Gutes zu tun, sei ein schöner Abschluss des Besuchs. „Wir kommen nächstes Jahr gerne wieder.“

Reitlinger überreichte zum Dank ein von den Kindern gemaltes Bild. Dieses wird zuerst in der Werft und später auf dem Schiff einen Platz finden. Reitlinger erklärte, das Geld wolle man für besondere Aktionen einsetzen.

Dies werde auch der Waldkindergarten Dertingen tun, so Meyer. Als Beispiele nannte er Biberführungen, Ausflüge und Theaterbesuche. Er dankte der Besatzung für ihren Einsatz.

Abschließend berichteten die beiden Kindergartenvertreter, dass sich die Kinder beider Einrichtungen bei der Aufführung von Ronja Räubertochter auf der Burg Wertheim im kommenden Jahr treffen werden.