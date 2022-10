21 Wertheimer Unternehmen präsentierten sich den Jugendlichen

Wertheim. Waffeln, ein Tischkicker, Giveaways, Pizza und ein kostenfreier Bus-Shuttle. Das waren nur einige der Angebote für die Jugendlichen bei der zweiten Nacht der Ausbildung, für die sich 21 Wertheimer Unternehmen zusammengeschlossen hatten. Zwei Dinge wurden an diesem Abend deutlich. Erstens: Wertheim hat hochwertige und vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für alle Interessen. Zweitens: War es früher so, dass man mit guten Noten und einer tadellosen Bewerbung aufwarten musste, um überhaupt einen Ausbildungsplatz zu ergattern, müssen sich die Firmen heute einiges einfallen lassen, um die Schulabgänger für eine Ausbildung bei ihnen zu überzeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Man kann hier im Ausbildungszentrum die Maschinen vor Ort sehen und junge Menschen im eigenen Alter, die sie bedienen“, erklärt Nicolei Ruff, Ausbildungsleiter bei Kurtz Ersa und Gesamtkoordinator des Projekts das Konzept der Nacht der Ausbildung. 2019 hatten dies die Wirtschaftsjunioren initiiert. Da sie es in diesem Jahr aber nicht stemmen konnten, sprangen die Firmen selber ein. Die Idee wurde am regelmäßig stattfindenden Ausbilderstammtisch geboren, zu dem neben den Ausbildungsleitern auch die für die Berufsorientierung zuständigen Lehrer der Wertheimer Schulen gehören.

Mitten im Geschehen

So hebt zum Beispiel Matthias Mertens, an der Comenius-Realschule Beauftragter für die Berufsorientierung, die Chance hervor, wirklich live mitten im Geschehen zu sein und Dinge auszuprobieren.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN Familienserie Hier können sich Schüler informieren Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN Familienserie Damit es mit dem Traumberuf klappen kann Mehr erfahren Volksbank-Initiative Themen der Finanzwelt näher gebracht Mehr erfahren

So können die Schüler sich bei Kurtz Ersa einen Schlüsselring bohren oder zuschauen, wie eine für die Lernwerkstatt nachgebaute Industriestraße funktioniert.

Den einmal jährlich von den Wertheimer Schulen veranstaltete Berufsinformationstag wolle man aber auf keinen Fall missen, so Ruff. Die Nacht der Ausbildung solle Ausbildungsmessen nicht ersetzen, sondern ein vertiefendes Zusatzangebot vor Ort sein. Und das wird angenommen. Schon kurz nach 16 Uhr stehen die Jugendlichen, meist mit ihren Eltern, an den Eingängen Schlange.

Kurtz-Ersa wirbt besonders für die gewerblich-technischen Ausbildungen, denn hier sei der Mangel noch größer als zum Beispiel im kaufmännischen Bereich. Sie hätten zwar alle Stellen besetzen können, so Ruff, aber zum Teil auf den letzten Drücker oder sogar nach Ausbildungsbeginn am 1. September. Man merke, dass bei den Jugendlichen oft wenig Bezug zu diesem Bereich da wäre, speziell durch weggefallene Praktika während der Corona-Zeit.

Jeder bekommt Chance

Die Voraussetzungen seien gesunken, so Vivianne Pabst, kaufmännische Ausbildungsleiterin bei Kurtz Ersa. „Wir freuen uns über jeden Azubi, auch mit Hauptschulabschluss. Jeder soll eine Chance bekommen. Wenn Voraussetzungen fehlen, müssen wir uns vor Ort darum kümmern, sie zu schaffen.“ Dies geschehe zum Beispiel in der hauseigenen Akademie.

Dem kann Julia Wichmann, als HR-Managerin im Wertheim Village für das Personal zuständig, nur zustimmen. „Alles ab Hauptschule ist in Ordnung. Für fehlende Englischkenntnisse haben wir einen eigenen Englischtrainer und einen Verkaufstrainer für Quereinsteiger aus anderen Branchen.“ Die Nacht der Ausbildung hat sie als sehr erfolgreich empfunden. Etwa 120 Schüler hatten sich über die Möglichkeit der Ausbildung zu Einzelhandelskaufleuten informiert. Dies sei aber derzeit nur eine der Aktionen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Im Schnitt einmal pro Woche finde ein entsprechendes Event vor Ort, in Schulen oder Hochschulen statt, so Wichmann.

Den direkten Kontakt mit den Auszubildenden, den haben die Besucher auch in der Pflegeschule der Rotkreuzklinik. Und man merkt Nicole Ermisch und Emily Santos, Auszubildende im zweiten Jahr, sowie ihrer Mitstreiterin Julia Junge aus dem dritten Jahrgang an, dass sie das, was sie machen, gerne tun. Santos war als Patientin so begeistert von den Pflegekräften in der Klinik, dass sie sich selbst für eine Ausbildung hier entschied. Ermisch ist über ihre Mutter zu ihrem Berufswunsch gekommen, sie findet die Aktion, sich vor Ort bei anderen Azubis zu erkundigen aber sehr spannend. Auch Junge findet die Aktion wichtig und freut sich, ihre Erfahrungen weitergeben zu können. Am Beruf der Pflegefachkraft schätze sie die vielseitigen Möglichkeiten nach der Ausbildung sowie den Kontakt mit Menschen.

Dem stimmt die stellvertretende Schulleiterin Natalija Monina zu. Durch die Generalisierung – inzwischen ist auch die Altenpflege Teil der Ausbildung – sei Pflegekraft ein abwechslungsreicher Beruf. Bereiche, die das eigene Haus nicht anbieten könne, wie etwa die Psychiatrie werden in umliegenden Krankenhäusern absolviert.

Die Ausbildung kann man im Alter von 16 Jahren beginnen, Praktika sind ab 15 Jahre möglich. Voraussetzung ist hier die Mittlere Reife. Im Demo-Raum zeigen die angehenden Krankenschwestern den neugierigen Besuchern, was sie schon alles gelernt haben – so wie es eben nur vor Ort geht.

Positives Fazit

Aus allen Bereichen haben sich die 21 teilnehmenden Firmen zusammengeschlossen. Vier Buslinien brachten die Schüler von 16 bis 22 Uhr von Firma zu Firma

. Und auch wenn man an dem Abend nicht alles schaffen konnte – für so manchen hat der Einblick in die mögliche zukünftige Arbeitsstelle und das Plaudern mit Gleichaltrigen vor Ort sicher manche Hemmung genommen und Hürden kleiner gemacht, sodass man am Ende von einem großen Erfolg für alle – Auszubildende und Ausbilder sprechen kann.

Der Plan ist, die Veranstaltung in Zukunft jährlich stattfinden zu lassen, gerne wieder in Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren.