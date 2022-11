Wertheim-Bestenheid.. Rund 200 Mitarbeiter der Ersa beteiligten sich am Dienstagmittag aktiv an einem Warnstreik, der zum ersten Mal vor den Toren des Unternehmens in Bestenheid stattfand. Laute Pfiffe, Johlen und Applaus begleiteten die kurzen Ansprachen der Gewerkschaftssekretärin Birgit Adam, des Betriebsratsvorsitzenden Dirk Beyersdorf und des Konzern-Betriebsratsvorsitzenden Joachim Kraft, die mit markigen Worten der Forderung einer achtprozentigen Lohnerhöhung Nachdruck verliehen.

