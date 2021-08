20 Wertheimer Einzelhändler schenken regionale Weine aus

Wertheim. Ein sommerlicher Einkaufsbummel und nebenbei kostenlos Weine aus der Region probieren: Am verkaufsoffenen Sonntag, 15. August, laden die Geschäfte in der Wertheimer Altstadt wieder zum „Shoppen und Schöppeln“ ein.

Neben Restaurants, Cafés und Eisdielen haben an diesem Tag zahlreiche Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Rund 20 Wertheimer Einzelhändler schenken ebenso viele unterschiedliche regionale Weine kostenlos aus. Die Besucher dürfen sich außerdem über Rabatte in und Aktionen vor den teilnehmenden Geschäften freuen. Ob Zaubervorführungen, Glücksrad, die Möglichkeit, Handtücher besticken zu lassen oder ein Eis aus der Softeismaschine zu ergattern – die Wertheimer Einzelhändler haben sich kreative Aktionen einfallen lassen. Die Veranstaltung wird von Straßenmusik untermalt. Darüber hinaus präsentieren Künstler aus Wertheim und Marktheidenfeld ihr Können und malen in der Brückengasse sowie vor ihrer Galerie auf dem Neuplatz.

Auch die Wertheimer Museen laden am verkaufsoffenen Sonntag mit Sondereintrittspreisen zu einem Besuch ein: Das Grafschaftsmuseum hat zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 1,50 Euro pro Person. Das Glasmuseum öffnet von 14 bis 18 Uhr bei einem Eintrittspreis von drei Euro. Zusätzlich wird ein attraktives Sonderprogramm angeboten. Unter dem Titel „Junger Wein aus alten Gläsern“ gibt es im Glasmuseum witzige und interessante Erklärungen von Brigitte Dosch mit frischem Frankenwein.

Traditionell findet „Shoppen & Schöppeln“ anlässlich des bayerischen Feiertags Mariä Himmelfahrt statt. In diesem Jahr fällt der Feiertag auf einen Sonntag. Das hat den Stadtmarketingverein und die Stadt Wertheim dazu veranlasst, den im Frühjahr ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntag nachzuholen. Nachdem die beliebte „Bummel-Weinprobe“ im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, freuen sich die Einzelhändler umso mehr, die Besucher mit einem Glas Wein in der Wertheimer Altstadt begrüßen zu dürfen. stv

