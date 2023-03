20-Jährige wird bei Unfall in Wertheim leicht verletzt

Wertheim. Nach einem Auffahrunfall am Mittwoch in Wertheim musste eine 20-jährige Opel-Lenkerin ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war mit zwei Mitfahrerinnen gegen 16.45 Uhr in Wertheim auf der Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Auf Höhe der Feuerwehr sah sie einen vor ihr stehenden Skoda Oktavia wohl zu spät und prallte auf den Wagen auf. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Die 40-jährige Skoda-Lenkerin und ein im Fahrzeug befindliches Kind sowie die beiden Mitfahrerinnen im Opel blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1