20 000 Euro Schaden: Mann bei Unfall leicht verletzt

Wertheim. Ein leichtverletzter Pkw-Lenker und 20 000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Wertheim. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer und eine 37-jährige Toyota-Fahrerin waren gegen 17 Uhr auf dem Bestenheider Höhenweg in Richtung Wartberg unterwegs. Die Frau wollte nach links abbiegen und bremste ab. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der 39-Jährige auf den Toyota auf und wurde hierbei leicht verletzt. Die 37-Jährige blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

