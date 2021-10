175 Teilnehmer bei „rund um Böttigheim“

Zum Start des 12. Bogenjagdturniers trafen sich 175 Schützen an der Frankenlandhalle in Böttigheim ein. Nach der Ansprache und dem Austeilen der Schiesßettel wurden die Schützen in je 6-er Gruppen zu den einzelnen Stationen geführt. Die Länge des Parcours betrug etwa fünf Kilometer.

Die zugelassenen Bogenklassen waren unterteilt in Langbogen, Primitivbogen, Bowhunter Recurve und offene Klasse. Bei den Stationen selbst gab es 3-Pfeil Runden oder Hunter Runden (pro aufgestelltem Tier ist nur ein Pfeil zulässig) zu absolvieren.

Am Start waren dieses Mal 126 Männer, 43 Frauen, ein Jugendlicher und fünf Kinder. Aufgrund der noch aktuell gültigen Corona-Regeln fand die Ausrichtung des Turniers diesmal in der Frankenlandhalle statt und nicht wie üblich an der Hütte am alten Sportplatz.

Der Parcours begann an der Frankenlandhalle mit der ersten Station und bestand aus insgesamt 35 Stationen mit 50 3-D Tieren. Das Aufstellen der 35 Stationen wurde von drei Aufbauteams bereits am Vortag übernommen. Hierbei wurden einige Ziele so aufgebaut, dass sie den Schützen alles abverlangten. Die Entfernung der Ziele betrug in den meisten Fällen etwa 10 bis 15 Meter, manche Ziele wurden jedoch in einer Entfernung von etwa 30 bis 50 Meteraufgestellt. Als Besonderheit gab es diesmal die „beweglichen Ratten“, welche über eine Hebelvorrichtung sich wechselnd auf und ab bewegten. Auch die sich „drehenden Fledermäuse“ sorgten immer wieder für Ernüchterung unter den Schützen.

Nachdem alle Schützen zurück waren, ging es an die Auswertung der Schießzettel. Als die Sieger der jeweiligen Bogenklassen feststanden wurde die Siegerehrung durchgeführt. Die Höchstpunktzahl betrug 1000 Punkte, welche von einem Schützen mit 994 Punkten nur knapp verfehlt wurde. Martin Jänker, der Vorsitzende des SV Böttigheim, . überreichte den erfolgreichen Schützen jeweils eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Zum Schluss der gelungenen Veranstaltung gab Martin Jänker bereits den Termin für das nächste Turnier im nächsten Jahr bekannt. Es findet am 24. September 2022 – und die Gastgeber erhoffen sich wieder eine solch rege Teilnahme. halu