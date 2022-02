16-Jähriger „leiht“ Auto seiner Mutter

Großheubach. Die Gunst der Stunde nutzte ein 16-Jähriger, um das Auto seiner Mutter umzuparken. Allerdings ging das massiv daneben: Er stieß gegen ein anders Auto und flüchtete, ohne sich um den Schaden von 6000 Euro zu kümmern.

Zusammen mit seiner Mutter fuhr der Jugendliche am Mittwoch gegen 16 Uhr auf einen Parkplatz am Markplatz in Großheubach. Nachdem die Frau den Hyundai verlassen hatte nahm der Jugendliche auf dem Fahrersitz Platz. Seine Mutter hatte den Autoschlüssel stecken gelassen. Der 16-Jährige meinte, das Auto umparken zu müssen. Dies ging jedoch gehörig in die Hose. Denn der Jugendliche touchierte einen anderen geparkten Hyundai. Dessen Fahrer sprach den Jugendlichen auch an, worauf der 16-jährige nur meinte, dass er einen dringenden Termin hätte und gleich zurückkommen würde. Dann fuhr er mit dem Auto seiner Mutter einfach weg. Aufgrund des Kennzeichens des Unfallflüchtigen konnten die herbeigerufenen Polizeibeamten den Sachverhalt rasch klären. Der Jugendliche wird sich nun wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. pol

