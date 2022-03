16-jähriger Kradfahrer in Wertheim verletzt

Wertheim. Ein 16-Jähriger wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wertheim

verletzt. Der Jugendliche fuhr mit seinem Kraftrad auf der Gemeindestraße "Am

Reinhardshof" bergabwärts in Richtung Salon-de-Provence-Ring. Der Fahrer eines

Opel fuhr zu diesem Zeitpunkt aus einem Stellplatz neben der Fahrbahn in die

Gemeindestraße ein und übersah vermutlich den 16-Jährigen mit seinem Zweirad. Es

kam zum Zusammenstoß, wodurch der Kraftradfahrer stürzte und leicht verletzt

wurde. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund

5000 Euro.

