15 Monate Strafe zur Bewährung

Wertheim. Ein E-Roller-Fahrer war der Polizei in der Wertheimer Altstadt aufgefallen. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht auf Drogenkonsum. Bei der Überprüfung seiner Wohnung in der Eichelgasse entdeckten die Beamten Kokain, Ecstasy, Haschisch und Marihuana, jeweils in geringen Mengen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilte das Amtsgericht Wertheim den 26-Jährigen dieser Tage zur Strafe von 15 Monaten, setzte sie aber unter Auflagen zur Bewährung aus.

Der Vorfall ereignete sich im Dezember 2021. Der Angeklagte zeigte sich kooperativ und gestattete den Beamten den Zutritt zu seiner Wohnung. Das Rauschgift war an verschiedenen Stellen versteckt.

Mehr zum Thema Terrorismus Lange Haftstrafen für vier Helfer des Wiener Attentäters Mehr erfahren Schleswig-Holstein Baby stirbt nach Schütteltrauma - Haftstrafe für Vater Mehr erfahren

Inzwischen arbeitet der Mann in einer anderen Stadt des Main-Tauber-Kreises. Der jetzige Arbeitgeber kennt die Drogenvergangenheit und nahm an der Verhandlung in Wertheim teil. Der Beschuldigte räumte die Vorwürfe ohne Diskussion ein, im Alter von 16 Jahren habe er mit Cannabis den Rauschgiftkonsum begonnen. Im Dezember 2018 verurteilte ihn das Schöffengericht Heidenheim wegen Handeltreibens mit Drogen in 39 Fällen (2017) sowie wegen Erwerbs, Besitzes und Veräußerung zur Strafe von drei Jahren und sechs Monaten.

Auf die Untersuchungshaft folgten Entziehungseinrichtungen und zuletzt die Aussetzung der Reststrafe von eindreiviertel Jahren zur Bewährung. Die Abzahlung von 5825 Euro Wertersatz an die Staatsanwaltschaft Ellwangen bezüglich der Taterträge läuft noch.

Im jetzigen Fall hielt die Staatsanwaltschaft eine erneute Bewährung für vertretbar. Der Verteidiger schloss sich an und verwies auf die positive Beurteilung des Mandanten durch den Arbeitgeber. Das Gericht nannte das Durchhalten der Bewährung entscheidend und kündigte unangemeldete Aufforderungen zu Drogentests an. Das Urteil ist rechtskräftig. goe