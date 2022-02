15 000 Euro für drei Einrichtungen in der Region

Main-Tauber-Kreis. Seit über zwei Jahren hält das Corona-Virus ganz Deutschland in Atem. Nahezu kein Bereich des öffentlichen Lebens blieb von den Folgen der Pandemie verschont. Ganz besonderen Herausforderungen waren und sind aber alle im Gesundheits- und Pflegebereich Beschäftigten ausgesetzt, die durch die Pandemie teilweise bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und sogar darüber hinaus geführt wurden.

Grund genug für die Volksbank Main-Tauber, mit einer Spende ein Zeichen der Solidarität und Dankbarkeit in diesen außergewöhnlichen Zeiten zu setzen.

„Wir als Genossenschaftsbank sind seit jeher den Menschen in der Region verpflichtet und sehen die Unterstützung gemeinnütziger und karitativer Organisationen als eine unserer Aufgaben an“, so der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider.

Aufopferungsvolle Arbeit

Deshalb habe man sich entschlossen, die hervorragende und aufopferungsvolle Arbeit, die derzeit in den Krankenhäusern der Region geleistet werde, mit einer Spende zu unterstützen und damit die Menschen zu würdigen, „die tagtäglich ihr Bestes geben, um ihre von der Pandemie betroffenen Mitmenschen bestmöglich medizinisch zu betreuen“, so der Vorstandsvorsitzende Schneider.

Mit eine Spende in Höhe von jeweils 5000 Euro wurden deshalb die Rotkreuzklinik auf dem Wertheimer Reinhardshof, das Krankenhaus in Tauberbischofsheim sowie das Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim bedacht.

Engagement gewürdigt

„Im Namen aller Kollegen danke ich der Volksbank ganz herzlich für diese großzügige Spende, die uns bei unseren Aktivitäten für Patienten und Pflegekräfte hervorragend unterstützt und die wir auch als Zeichen der Solidarität in diesen bewegten Zeiten zu würdigen wissen“, betonte die Direktorin der Wertheimer Rotkreuzklinik, Cornelia Krause, anlässlich der offiziellen Scheckübergabe.

Die finanzielle Unterstützung helfe sehr dabei, einerseits die Maßnahmen der Klinik zur Förderung des Genesungsprozesses und der sozialen Kontakte der Patienten zu unterstützen und andererseits den außergewöhnlichen Einsatz der Belegschaft zu würdigen. „Im Namen aller Kollegen und sicher auch für die Patienten unseres Hauses spreche ich Ihnen unseren herzlichen Dank aus“, so die Direktorin, die in diesem Zusammenhang das gesellschaftliche und soziale Engagement der Genossenschaftsbank als besonders vorbildlich herausstellte.