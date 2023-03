14 Geburtsbäume in Sonderriet gepflanzt

Sonderriet. Erstmals wurden am Samstag in Sonderriet Geburtsbäume gepflanzt: 14 an der Zahl.

Kinder, die ab dem Jahr 2019, dem Beginn der Amtszeit des jetzigen Ortschaftsrates, geboren sind, bekommen aus dem örtlichen Grünbudget einen Obstbaum geschenkt, um diesen auf der neuen Streuobstwiese zu pflanzen. Die Familien hatten sich Apfel-, Birnen-, Kirschen-, Quitten- und Pfirsichbäume ausgesucht.

Unter der fachlichen Anleitung von Thomas Spiegel ging man nun die Aktion an. Der Ortschaftsrat hatte die Pflanzlöcher schon vorbereitet. Die Kinder, brachten neben den Eltern auch Opas, Omas, Tanten oder Onkel als Verstärkung mit. Nach dem erfolgreichen Einpflanzen waren die Mädchen und Jungen ganz stolz auf ihren eigenen Baum.

Damit es in den Familien mit schon älteren Geschwister keinen Streit gibt, machte der Ortschaftsrat den Vorschlag, dass die Eltern für die älteren Kinder ein Baum kaufen und diese dann neben die nun gesetzten Geburtsbäume pflanzen können. Diese Möglichkeit wurde gerne angenommen.

Anschließend ließen die Kinder noch 14 Luftballons mit ihrem Namen in den Himmel aufsteigen. Sie sollen den kleinen Benedikt grüßen. Denn, waren die Beteiligten überzeugt: Er hat bei der gelungenen Aktion sicherlich allen von oben zugeschaut. zug