„Wir wollen einfach nur bereit sein“, sagt Stefan Kempf, während die Lkw den Sand an der Mainspitze abkippen. Wie die Fränkischen Nachrichten bereits am 16. April berichteten, war dem Gastronom von Anfang an bewusst, dass er erst öffnen kann, wenn die Pandemie-Vorschriften es zulassen und alle Außengastronomie ihren Betrieb aufnehmen kann.

„Der Stadtstrand bildet da keine Ausnahme“,

...