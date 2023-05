Eichel. Zahlreiche Gäste kamen am Sonntagabend zum „Ächler Maifeuer“. Den traumhaften Frühlingsabend nutzten rund 1000 Besucherinnen und Besucher, um am prall gefüllten Alten Sportplatz in Eichel in den Mai hineinzufeiern. Die Verantwortlichen des Fördervereins des FC Eichel waren hochzufrieden mit der Veranstaltung, die für die letzten Gäste erst nach Sonnenaufgang endete. kg/ Bild: Kai Grottenthaler

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1