100 Kilometer für gute Sache

Wertheim. René Roth ist ein begeisterter Läufer, der sich mit Freude großen Herausforderungen stellt. Dabei möchte er Gutes tun. So gründete er die Aktion „Mondfeld läuft gemeinsam für die Aktion Regenbogen“. Dabei sucht er Spender, die für die gelaufenen Kilometer Geld für den guten Zweck geben. Zum dritten Mal kam das Geld einer Laufteilnahme der „Aktion Regenbogen“ zugute. Gesammelt wurden die Spenden für Roths Teilnahme am „Taubertal 100“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Ultraläufer absolvierte dabei erfolgreich die hundert Kilometer von Rothenburg nach Wertheim. „Das war für mich kein Zuckerschlecken“, beschrieb er den Lauf bei der Spendenübergabe an Michael Bannwarth, Vorsitzender der Aktion Regenborgen am Sonntag. Eine zusätzliche Motivation war dabei wohl auch die hohe Spendenbereitschaft von Familie, Freunden und Bekannten des Läufers. So konnte er 1550 Euro Spende an Bannwarth übergeben.

Durchhaltevermögen

Moralisch wurde Roth beim Lauf von Friedhelm Roth unterstützt, der ihm mit dem Rad begleitete. Neben den Privatspenden hatte das Faulbacher Unternehmen Edis Roths Aktion unterstützt. „Ich bin überwältigt von dem Durchhaltevermögen, das René Roth beim Lauf gezeigt hat“, stellte Bannwarth anerkennend fest. Er habe großen Respekt vor der Leistung des Hobbysportlers. Der Vorsitzende zeigte sich dankbar, dass Roth die Hilfsprojekte für die krebskranken Kinder und deren Familie immer wieder unterstütze.

„So kamen bisher etwa 5000 Euro zusammen. Die hätten wir ohne den René nicht.“ Es ist schön, dass er diese Strapazen jedes Mal auf sich nimmt und dabei an uns denkt“, so Bannwarth.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2