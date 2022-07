100 Jahre TSG Gelb-Blau Wertheim gefeiert

Wertheim. Sein 100-jähriges Bestehen feierte der TSC Gelb-Blau Wertheim 1920 mit einem vielfältigen Programm, bestehend aus Festakt, verschiedenen Sportevents und dem traditionellen Tempelfest.

Bei gutem Wetter und in angenehmer Atmosphäre kamen zahlreiche Ehrengäste, Mitglieder und Freunde des Weißen Sports in den Hofgarten zu der lange angekündigten und pandemiebedingt immer wieder verschobenen Jubelfeier. Zu den Gratulanten gehörten auch Wertheims Oberbürgermeisters Markus Herrera Torrez, der Bezirksvorsitzende des badischen Tennisbezirks Rhein/Neckar-Odenwald, Wolfgang Hoss sowie der Vorsitzende des Sportkreises Tauberbischofsheim, Matthias Götzelmann.

Festakt

Zunächst wurde in einem Festakt im Hofgartenschlösschen auf die hundertjährige Geschichte des Vereins zurückgeblickt. Gerade die Gründungsphase wie auch die Anekdoten der Tennismannschaft der Herren 65, die in den Jahren 2008 und 2009 die bis dato größten Vereinserfolge mit dem Erreichen der Regionalliga Südwest vorweisen konnte, boten Gelegenheit zum Erinnern, Schmunzeln und Lachen.

Bei der Festveranstaltung wurden auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, sogenannte „gute Geister“ und langjährige Mitglieder geehrt. Einen besonderen Applaus bekam Kurt Rupprecht, der mit 72 Jahren dem Verein die längste Treue erwiesen hat. Anschließend lud der Vorstand alle Gäste in alter Tradition – bereits 1921 hieß es, der Verein sorge „mit ausreichend Kuchen, Bowle und Bier für seine Gäste“ – zum Empfang auf die malerische Anlage im Hofgarten ein.

Sportprogramm

Hier erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches Sportprogramm. Zunächst zeigten die beiden Trainer Vesko Georgiev und Hristo Jankov zusammen mit Spielerinnen der Mannschaften U15 und U18 neue Trainingsmethoden. Danach spielten sie zur allgemeinen Freude selbst ein paar flotte Ballwechsel.

Den Höhepunkt des Programms stellte dann aber das Match der beiden sympathischen Weltranglistenspielerinnen Noelia Bouzo Zanotti aus Spanien und der für die erkrankte Italienerin Angelica Raggi kurzfristig eingesprungenen Ana Vangelova aus Bulgarien dar.

Mit hochwertigem Tennis begeisterten die beiden Sportlerinnen das Publikum. In einer abwechslungsreichen und engen Partie siegte am Ende die Spanierin Zanotti unter allgemeinen Jubel mit 6:4 und 6:4.

Dass beide anschließend noch zum Tempelfest blieben, werteten die Verantwortlichen einmal mehr als Beweis für die offene Gastfreundlichkeit des TSC GB Wertheim, in der sich die beiden Bundesligaspielerinnen gleich zu Hause fühlten.

Mit dem Tempelfest begann der gemütliche Teil des Jubiläumsfests und bot bei Musik, Essen und Getränken reichlich Anlass zum Feiern und zu guten Gesprächen, die dank nachsichtiger Nachbarn bis in den frühen Morgen andauern konnten. Der Erlös des aus Sicht des TSC insgesamt gelungenen Wochenendes, soll den „Goldenen Minuten“ für mehr Zeit in der Betreuung und Pflege in der evangelischen Sozialstation im Hofgarten gespendet werden. tsc