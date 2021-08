10 000 Euro von Johns Manville

Bestenheid. Die deutschen Johns Manville Werke in Wertheim, Berlin, Bobingen (Bayern) und Steinach (Thüringen) spenden 10 000 Euro an die „Aktion Deutschland hilft“ Flutopfer Ersthilfe. „Ich freue mich vor allen Dingen über die extra Meilen zweier Mitarbeiter aus dem Werk Wertheim, die über das THW und die Freiwillige Feuerwehr mit viel Leidenschaft Einsätze im Überschwemmungsgebiet absolvieren“, sagt Dr. Heinrich Bein, Werksleiter Johns Manville Wertheim.

Zusätzlich zum eigenen finanziellen Beitrag rief das Unternehmen auch seine Mitarbeiter zum Spenden auf. Speziell dafür wurden T-Shirts entworfen, die ab einem bestimmten Spendenbetrag als Dankeschön vergeben werden. Das seit Jahrzehnten tief in Deutschland verwurzelte amerikanische Unternehmen stellt dort an den vier Standorten hoch spezialisierte technische Vliesstoffe aus Glas- und Polymerfasern für unter anderem Bau- und Filtrationsprodukte her. jm