Zwei Australier auf den Spuren ihrer Vorfahren in Niklashausen

Niklashausen. Schon seit drei Jahren besteht ein reger E-Mail-Kontakt zwischen Alana und Brad Perry aus Sunnybank Hills in Australien und Marlise Düx, der Vorsitzenden des Pfeifer-Vereins in Niklashausen. Nun machten die Eheleute während einer Europa-Reise, die sie vornehmlich zu Alana Perrys Verwandten nach Tschechien führte, einen zweitägigen Abstecher nach Niklashausen. Denn die Vorfahren von Brad Perry stammen aus dem Dorf.

Ausgewandert

Mitte des 19. Jahrhunderts sind viele Menschen aus Niklashausen ausgewandert, häufig nach Australien, weil sie dort ein besseres Leben erwarteten. Etliche Personen aus Australien waren deshalb schon in Niklashausen auf „Spurensuche“.

168 Jahre ist es her, dass sich Johann Georg Duffel (Deufel) und seine Frau Elizabeth Kirchgessner mit ihren drei Kindern auf den Weg nach Hamburg machten, um an Bord der „Marbs“ nach Australien zu segeln. Die Seereise war ein Alptraum. Auf der Reise starb die Ehefrau von Johann Georg, er kurz nach der Ankunft in Moreton Bay.

Plötzlich war nun der zwölfjährige Karl das Oberhaupt der Familie und musste seinen achtjährigen Bruder Andreas und die dreijährige Schwester Amy betreuen. Das Gut Tieryboo, wo sein Vater arbeiten sollte, lag jedoch 350 Kilometer westlich von Nundah. Es gab so gut wie keine Siedlungen mit anderen Einwandern bis dorthin, nur die einheimische Bevölkerung der Aborigines und jede Menge natürliche Hindernisse und Gefahren.

Kinder liefen 350 Kilometer

Karl musste die ganze Strecke mit seinen kleinen Geschwistern laufen. Wie durch ein Wunder kamen sie wohlbehalten in Tieryboo an und konnten als Hirten arbeiten.

Was aus der kleinen Schwester wurde, ist unbekannt. Karl arbeitete zwei Jahre lang auf dem Gut, konnte sich später ein Grundstück kaufen und heiratete ein deutsches Mädchen. Er kaufte eine eigene Herde Ochsen und wurde ein Transporteur. Als seine Frau starb, musste er fünf Töchter alleine großziehen. Er starb 1933 im Alter von 90 Jahren.

Merlene Freeman-Coates, eine Bewohnerin des Dorfes Miles, ist Historikerin und Ur-Ur-Ur-Enkelin von Carl Duffel – ebenso wie Brad Perry – und hat zahlreiche Recherchen vorgenommen.

Zur großen Freude in Niklashausen brachte Brad Perry umfangreiche Dokumentationen (in Deutsch und Englisch) mit zahlreichen Bildern und Unterlagen aus dem Museum in Miles mit. Darunter war eine Liste deutscher Einwanderer, die mit der „Marbs“ aus Hamburg nach Moreton Bay kamen und am 22. März 1855 „inspiziert“ wurden. Auch eine nachgebaute Sonnenuhr vom Denkmal für Carl Duffel überbrachte Brad Perry.

Ein Besuch des Pfeifer-Museums, der Kirche, auf dem Friedhof und ein Rundgang durch Niklashausen begeisterten Brad und Alana Perry.

Am zweiten Tag traf man sich bei Marlise Düx, dazu kamen auch Bürgermeister Ottmar Dürr und Walter Deufel sowie Nicole Fünkner, die Enkelin von Ernst Deufel, so dass Brad und Alana Perry auch noch Menschen mit dem Nachnamen Deufel kennenlernen konnten.

Die Australier überreichten die mitgebrachten Unterlagen und die nachgebaute Sonnenuhr, die künftig ihren Platz im Pfeifer-Museum haben werden. Die Beiden waren von den vielen Eindrücken völlig überwältigt.

Bürgermeister Ottmar Dürr und die Vorsitzende des Pfeifervereins, Marlise Düx, bedankten sich für die interessanten Dokumentationen und die Sonnenuhr, die auch einen weiteren Blick auf die Dorfgeschichte ermöglichen. madü