Zum Kreis-Geburtstag erhält Markt ein Geschenk

Neubrunn. Die Blitzschutzanlage auf dem gemeindlichen Anwesen Schloss Neubrunn mit Nebengebäuden muss überprüft werden. Die Erstellung eines Bestandplans, die Dokumentation und die Überprüfung der Anlage wurde im Rahmen einer beschränken Angebotseinholung angefragt. Den Auftrag nach Abstimmung im Gemeinderat erhält die Firma Thilo Hammer (Arnstein). Für das Feuerwehrhaus wurde die Deckenrandverschalung beschränkt ausgeschrieben. Den Zuschlag bekommt die Firma Kuhn aus Triefenstein.

Durch den Landkreis Würzburg wird die Anschaffung eines automatisierten externen Defibrillators zur Reanimation durch Laien gefördert. Die Ausschreibung erfolgte beschränkt. Der Defibrillator wird über die Firma Defib Deutschland beschafft. Die Förderhöhe beträgt rund 1150 Euro.

Bei den Wasserverbrauchsgebühren ist noch ein Defizit zu verzeichnen. Aufgrund der neuen Wasserzähler ist davon auszugehen, dass die Wasserverluste reduziert werden und das Defizit weiter verringert wird. Die Verwaltung legte dem Gemeinderat die Kalkulation der Wassergebühren vor. Die Räte beschlossen die Gebühr von drei Euro pro Kubikmeter für den Abrechnungszeitraum 2021/22 beizubehalten.

2021 wurden im gesamten Gemeindegebiet alle Wasserzähler gegen solche mit verlängerter Eichzeit ausgetauscht. Entsprechend musste die Zählergebühr überrechnet werden. Der Gemeinderat beschloss die Zählergebühr ab dem Abrechnungszeitraum 2022/23 auf 9,60 Euro (bisher 7,20 Euro) zu erhöhen.

Bei einer Verkehrsschau mit Vertretern des Straßenbaulastträgers und der Polizei wurde erörtert, ob ein Spiegel an der Kreisstraße in Neubrunn im Bereich „Ochsen“ für eine bessere Einfahrt in die Kreuzung (von Richtung Höhefeld kommend) sorgen kann. Das wurde abgelehnt, da das Sichtfenster ausreichend sei und eine passende Anbringungsmöglichkeit fehle.

Um eine Verkehrsberuhigung im Wertheimer Ring in Böttigheim zu erreichen, schlug die Polizei eine Anordnung von alternierenden Parkständen vor. Damit wurden schon in anderen Gemeinden des Landkreises gute Erfolge erzielt. Der Gemeinderat entschied, im Wertheimer Ring die Anordnung eines alternierenden Parkens anzustreben. Die Kennzeichnung und Beschilderung erfolgt vorerst provisorisch. Der Antrag des Marktes Neubrunn auf Prüfung eines Kreisverkehrs in Höhe der Einmündung des Wenkheimer Weges, liegt derzeit beim Staatlichen Bauamt und wird seitens des Baulastträgers erörtert werden.

Die Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) soll geändert werden. Der Markt Neubrunn ist aufgefordert, eine Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens abzugeben. Der Gemeinderat kann mit den meisten Punkten konform gehen. Mit der Regelung, mit der es den kleinen Kommunen sehr erschwert wird, sich nach außen zu entwickeln, obwohl auch eine Innenentwicklung stattfindet, ist das Gremium nicht einverstanden. Außerdem vermisst der Marktgemeinderat ein Instrument, das es den Gemeinden ermöglicht gegen unbebaute Grundstücke/Brachflächen innerorts vorzugehen.

Der Landkreis Würzburg wird 50 Jahre alt. Dies wird mit zahlreichen Aktionen mit den Gemeinden gefeiert. Beim Jubiläumsprojekt sollen 53 Lieblingsplätze in den Landkreisgemeinden entstehen. Diese Plätze bestehen aus einem Baum, einer Bank, einem Bienenhotel, einer Hinweistafel und einem Staudenpaket. Dieses Gesamtpaket bekommen die Gemeinden als Geschenk. Der Gemeinderat Neubrunn wird diesen Lieblingsplatz beim Kneippbecken in Böttigheim errichten.