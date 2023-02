Wyrwoll besuchte Werbach

Werbach. Bürgermeisterkandidat Georg Wyrwoll kam am Mittwoch nach Werbach und suchte das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Von der Veranstaltung ging uns vom Bewerber der folgende Bericht zu.

Nach einer persönlichen Vorstellung und Darlegung seiner Motivation, die Zukunft Werbachs mitgestalten zu wollen, präsentierte Wyrwoll einige erste Themen, die aus seiner Sicht wichtig sind: Werbach verfüge über eine vorteilhafte Lage, sei eine äußerst attraktive Wohngemeinde und mit dem Bildungscampus bereits gut für Zukunft aufgestellt.

„Bildung ist nicht alles, aber ohne Bildung ist alles nichts, sagte Wyrwoll. Darüber hinaus habe die Corona-Zeit gezeigt, dass der Wohnort für viele Menschen im Homeoffice auch zur Arbeitsstätte geworden sei. Daher brauche es auch gute Internet-, Daten- und Mobilfunkverbindungen. „Der rasche Breitbandanschluss an jeden Haushalt in der Gemeinde ist mir ein Herzensanliegen“, so der Kandidat.

Für die Lebensqualität vor Ort spielten zudem die Vereine und das Ehrenamt eine prägende Rolle. Hier setzt sich Wyrwoll dafür ein, die Infrastruktur im Bereich des Ehrenamts und im Bereich Betreuung, Familie und Musik zu sichern und auszubauen.

Er spricht sich unter anderem auch für eine konsequente Weiterentwicklung des Tourismus-Potenzials aus. Für Radfahren, Wandern, Naherholung und Familienfreundlichkeit sei Werbach geradezu traumhaft ins Taubertal eingebettet, schwärmte Wyrwoll. Er merkte an, dass Werbach auch mit einer öffentlichen Lademöglichkeit für E-Autos noch attraktiver für Touristen und allgemeine Besucher werden könne. Wyrwoll bekräftigte daher, dass auch dieser Punkt ein kleiner Baustein für eine gute Zukunft sei. Daher wolle er sich hier für einen adäquaten Ausbau einsetzen.