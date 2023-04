Wunsch nach Jugendraum und mehr Mobilität

Werbach. „Pizza meets Politik“ mit diesem Untertitel hat Bürgermeisterkandidat Stefan Kempf am Mittwoch Erstwähler in die Pizzeria „Mondo Mio“ am Marktplatz in Werbach zum politischen Gespräch getroffen. Dazu ging uns von em bewerber folgender Bericht zu:

„Das ist alles vollkommen rechtens, dass ich Euch angeschrieben und eingeladen habe“, leitete Kempf den Abend ein und ging damit auf einige Bedenken von Eltern ein, die sich offensichtlich beklagt hatten, dass die Kommune die Adressen der Jugendlichen herausgegeben hat. Wobei die anwesenden Jugendlichen und ihre Eltern nichts Ehrenrühriges an der persönlichen Einladung fanden.

Ihm gehe es natürlich auch darum, Werbung für seine Person zu machen, aber vorrangig wolle er dafür sorgen, dass die jungen Leute ihr Wahlrecht ausüben und Interesse für Kommunalpolitik wecken.

Die Jugendlichen haben eine ganze Reihe von Wünschen, die sie dem Kandidaten mit auf den Weg gaben. Die Diskussion drehte sich immer wieder um die Mobilität der jungen Leute und den Wunsch nach einem Jugendraum in Werbach. Notwendig seien mehr Busse an den Wochenenden in die Kreisstadt und nach Würzburg, um in Clubs oder zu Partys und vor allem in der Nacht wieder nach Hause zu kommen. Kempf könnte sich vorstellen, dass Werbach in die Fahrtroute des „Nighlifeshuttles“ aufgenommen wird. Die Entscheidung darüber liege allerdings beim Landkreis, machte er deutlich. Aber als Kreisrat könne er hier seine Kontakte nutzen, um erste Gespräche zu führen.

Was den Wunsch nach einem Jugendraum angeht, äußerste der Kandidat sein volles Verständnis, schließlich habe er vor knapp 30 Jahren beim Aufbau einer entsprechenden Einrichtung in Reicholzheim mitgewirkt. Damals habe er allerdings auch hautnah mitbekommen, welche Probleme eine selbstverwaltete Einrichtung mit sich bringen könne. Eine Umsetzung hänge von der Bereitschaft der Eltern ab für die Einhaltung vorher vereinbarter Regeln zu sorgen.

Bemängelt wurden von den Jugendlichen der Pflegezustand der Bolzplätze sowohl in Werbach als auch in Wenkheim und im Freibad wäre ein Beachvolleyballfeld die richtige Ergänzung für die ansonsten sehr lobenswerte Freizeiteinrichtung, meinte eine Teilnehmerin. Gewünscht wurde auch eine Reaktivierung des Grillplatzes im Bereich Wolfstal. Er habe alle Anregungen und Wünsche der Jugendlichen aufgenommen und sollte er zum Bürgermeister gewählt werden versprach der Kandidat Workshops ins Leben zu rufen, wo ohne Denkverbote Ideen für die Schaffung einer noch lebenswerteren Gesamtgemeinde Werbach entwickelt werden sollen.