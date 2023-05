Wertvolle Hilfe für die Einheimischen

Böttigheim. Der Verein „Sambia“ zog im historischen Rathaussaal in Böttigheim Bilanz.

Vorsitzende Anita Bartsch begrüßte vor allem Pater Gerhard Wenzel. Er war vor vielen Jahren als Missionar in Sambia tätig und hat die kleine Missionsstation St. Kalemba gegründet. Durch einen Zufall lernten sich Pater Gerhard und Anita Bartsch 2022 kennen. Pater Gerhard berichtete über seinen Einsatz in St. Kalemba. Man merkte ihm die Freude an, dass der „Sambia“-Verein nun seit vielen Jahren sein Werk vor Ort weiterführte.

Nach den Berichten von Pater Gerhard sprach Bürgermeister Heiko Menig die Laudatio und hob die vielfachen Aktivitäten des Vereins hervor. Besonders das Schulessen sei ein wichtiger Bestandteil der Arbeit vor Ort und ermögliche über 2500 Kindern eine tägliche warme Mahlzeit.

Die „Neuen“ vorgestellt

Danach stellte Anita Bartsch die beiden „Neuen“ im Vorstandsteam vor: Katharina Hock und Carolin Bartsch. Sie übernahmen seit Januar das Projekt „Patenkinder“. Die Buchführung für die über 200 Patenkinder sei anspruchsvoll und aufwendig.

Dann berichtete Schriftführerin Bernadette Koska. Der „Sambia“-Verein zähle derzeit 270 Mitglieder und 211 Patenschaften für Bedürftige in Sambia. Die Highlights 2022 waren das Benefiz-Konzert mit „Voices“ im Kloster Bronnbach sowie der zehnte Geburtstag unter Schirmherrschaft von Barbara Stamm und Landrat Thomas Ebert sowie das Weihnachtskonzert des Chors in Osterburken. Ferner verwies die Schriftführerin auf die Homepage des Vereins (www.sambia-ev.de).

Im Anschluss informierte die zweite Kassiererin Michaela Weiglein über die finanzielle Situation des Vereins. Bedingt durch viele kleine und große Spendenbeträge seien 2022 alle Projekte finanziert worden.

Anschließend verwies Kassenprüfer Ludwig Sachs auf die vorbildliche Buchhaltung und bat um Entlastung des Vorstands. Es gab keinerlei Beanstandungen.

Die Präsentation in Wort und Bild, vorgetragen von Projektleiterin Ines Hoee, wurde gespannt verfolgt. Sie zeigte Bilder und Videos der Aktivitäten in Sambia 2022.

Dann informierten die Projektleiter über den Status der einzelnen Projekte. Rüdiger Pluschek stellte die „Lehrwerkstatt für Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen“ in der St Marys Special School in Solwezi vor.

Diese Schule besuchten einige der tauben und stummen Patenkinder. Auch sie sollten eine berufliche Ausbildung erhalten, was in Sambia nicht selbstverständlich sei.

Ines Hoee referierte über den Stand der Nähschule, die derzeit geschlossen ist. Bisher erlernten dort in einer 18-monatigen Ausbildungszeit über 90 Frauen und Männer den Schneiderberuf. Einige davon hätten sich selbständig gemacht. Hier habe die „Hilfe zur Selbsthilfe“ gut funktioniert. In der kleinen Nähfabrik in St. Kalemba würden seit fast zwei Jahren unter anderem Schuluniformen für die Patenkinder hergestellt.

Über Projekte informiert

Anita Bartsch informierte über das Schulfrühstücks-Projekt: Täglich erhielten 2500 Kinder an sechs Schulen eine warme Mahlzeit. Die Kosten beliefen sich pro Jahr über 65 000 Euro. „Sternstunden“ habe im vergangenen Jahr mit einer Spende in Höhe von 50 000 Euro für dieses Projekt maßgeblich unterstützt. Der Restbetrag sei aus Spendenmitteln finanziert worden.

Die 20 College-Studenten werden von Ines Hoee betreut. Sie berichtete, dass dieses anspruchsvolle Projekt „Begabtenförderung“ in jedem Jahr eine Summe in Höhe von 40 000 Euro erfordere, damit die dreijährige Ausbildung zu Krankenschwester, Lehrer, Elektro-Ingenieur finanziert werden könne. Die ersten zwei Krankenschwestern absolvierten im Juni erfolgreich das College.

Im Old-People-Projekt erhalten über 150 alte Menschen, die keine Familie mehr haben, monatlich eine Lebensmittelration – finanziert vom „Sambia“-Verein – ausgegeben vom örtlichen Pfarrer Father Vincent.

Das Fahrrad-Projekt wurde von Marlene Menig präsentiert. Bisher seien auf Spendenbasis 100 Fahrräder an Kinder – vor allem Mädchen – mit einem sehr langen Schulweg übergeben worden. Die Lernerfolge seien deutlich besser, da die Kinder nach dem langen Schulweg nun ausgeruhter am Unterricht teilnehmen könnten. Im Aids-Infected-Children-Projekt sammelt Projektleiterin Dr. Anne Bellenberg Geld, um diesen Kindern und Babys eine hochwertige Nahrung zu finanzieren. Somit würden die Abwehrkräfte stabilisiert und das Überleben sichergestellt. Viele Kinder seien auf diese Weise bereits gerettet worden.

Kalivingi-School-Center: Durch einen glücklichen Zufall erhielt der Verein eine Großspende in Höhe von 50 000 Euro, um im weit abgelegenen Dorf Kalivingi ein Schulgebäude, Toilettenhäuschen, einen Brunnen, ein Lehrerhaus und einen Unterstand für die Einnahme des Schulfrühstücks zu bauen. Geplant sei ein neues Projekt: IT-Lehrraum für Schulabgänger in St. Kalemba unter der Leitung des örtlichen Pfarrers.

Die benötigten Laptops transportiere Anita Bartsch mit Begleitern bei jeder Sambia-Reise von Deutschland nach St. Kalemba. Stühle und Tische sowie der Raum könnten von der bisherigen Nähschule genutzt werden. Somit fielen für dieses Projekt keine nennenswerten Kosten an.