Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tag der offenen Türen - Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzen die Gelegenheit, Ganztagsschule und Kindertagesstätte in Augenschein zu nehmen Werbacher Campusfest lockte viele Gäste an

Auf dem Bildungscampus in Werbach gab es am Sonntagnachmittag ein großes Fest. Jede und Jeder konnte sich drinnen wie draußen alles anschauen und aktiv teilhaben an einem bunten Programm für alle Altersklassen.