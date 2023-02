Werbach: Zuschuss für Musikschule erhöht

Werbach. Wie Bürgermeister Ottmar Dürr mitteilte, sind Vertreter der Musikschule Werbach mit dem Wunsch nach einer höheren Bezuschussung an die Verwaltung herangetreten. Die letzte Erhöhung der Bezuschussung fand vor zehn Jahren statt. Seitdem zahlt die Gemeinde 75 Euro für jeden ortsansässigen Musikschüler bis 18 Jahre.

Inzwischen haben sich die Umstände deutlich geändert. So wurde ein musikalischer Leiter eingestellt. Seit Schuljahresbeginn sind die Musikschullehrer in der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule zusätzlich tätig. Außerdem steht eine Erhöhung der Honorare für Lehrkräfte an. Auf der anderen Seite sind die Zahlen der Schüler zurückgegangen und damit auch die Beiträge. Durch die Pandemie fielen zahlreiche Veranstaltungen aus, die Einnahmen eruiert hätten. Auch die Spendenbereitschaft ist zurückgegangen. Bei immer weiter steigenden Ausgaben rechnet die Musikschule für 2023 mit einem dicken Minus unter dem Strich.

Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung des Zuschusses zu. Er beträgt für jeden ortsansässigen Schüler bis 18 Jahre 200 Euro. Auch übernimmt die Gemeinde das Defizit aus der Kooperation mit der Ganztagsgrundschule, stellt Räume kostenfrei zur Verfügung und übernimmt anfallende Mieten. hei