Werbach: Lutz Strobel bewirbt sich um Amt des Bürgermeisters

Werbach. Die öffentliche Ausschreibung für das Amt des Bürgermeisters in Werbach läuft seit 4. Februar. Wie Hauptamtsleiter Tobias Schwarzbach am Mittwochmittag den Fränkischen Nachrichten mitteilte, hat ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Dabei handelt es sich um den in Werbach wohnenden Lutz Strobel. Der 57-Jährige habe laut eigener Aussage einen Großteil seiner Kindheit in Werbach verbracht und ein Großvater Alfred Seidenspinner habe dies Amt bereits nach dem Krieg inne gehabt. Lutz Strobel ist parteilos.

