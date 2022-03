Werbach ist Modell-Gemeinde

Werbach. Die Gemeinde hat sich mit dem Campus Werbach erfolgreich um eine Beteiliung am Projekt „Kinderbildungszentrum“ beworben. Seit Juli 2021 ist die Kommune nun eine von 19 Modell-Gemeinden in Baden-Württemberg. In diesem Projekt geht es um die stärkere Verzahnung von Kinderhaus und Grundschule sowie die Schaffung von vielen zusätzlichen Bildungsangeboten. Schulsozialarbeiterin Anja Schultes stellte die Arbeit im Projekt am Dienstag dem Gemeinderat vor.

Das Projekt wird vom Land finanziell unterstützt und von der deutschen Kinder- und Jugendstiftung begleitet. hei

