Werbach: Harald Lurz zieht Bürgermeisterkandidatur zurück

Werbach. Noch bis einschließlich Dienstag, 28. März, können sich mögliche Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Werbach bewerben. Bisher hatten der Frankfurter Georg Wyrwoll, der Helmstadter Harald Lurz und der Wertheimer Stefan Kempf ihre Unterlagen bei der Gemeinde eingereicht. Am Dienstagvormittag nun informierte Werbachs Hauptamtsleiter Tobias Schwarzbach die Fränkischen Nachrichten darüber, dass Harald Lurz seine Kandidatur ohne Angabe von Gründen schriftlich zurückgezogen habe. Auf Nachfrage teilte Lurz in einem Gespräch mit, dass ihn persönliche Gründe zu diesem Schritt bewogen hätten.

