Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Abrundungssatzung für Areal in Werbachhausen - Zustimmung des Werbacher Gemeinderats lässt auf sich warten Werbach: Familie will zwei Kleinst-Häuser bauen

Das Wohnen in Mini-Häusern liegt im Trend. Den will ein Werbachhäuser ausnutzen und zwei dieser Tiny-Häuser auf seinem Grundstück bauen, um sie dann an Touristen zu vermieten. Doch der Prozess scheint schwierig.