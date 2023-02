Werbach. Georg Wyrwoll ist der erste Kandidat, der seine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters in Werbach abgegeben hat. Wyrwoll stammt aus Bad Mergentheim, lebt in Frankfurt a.M. und hatte sich bereits um den Posten des Bürgermeisters in Lauda-Königshofen im Jahr 2020 beworben. Die Bewerbungsfrist in Werbach endet am 28. März. Die Wahl findet am Sonntag, 23. April, statt.

