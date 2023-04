Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Werbach: Ärger um Darstellung der Wahlergebnisse

Ärger gab es am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung in Werbach. Stein des Anstoßes war – neben den geplanten Photovoltaikanlagen – vor allem die Darstellung der Ergebnisse aus dem ersten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl.