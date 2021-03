  Wenkheimer Baugebiet „Innere Aub“ boomt

Wenkheim. Nachdem in Wenkheim in der „Inneren Aub“ neun Bauplätze realisiert worden waren, wurde jetzt die erste Neubaumaßnahme durch eine junge Familie mit Kind in Angriff genommen. Erfreulich ist, dass weitere vier Bauanträge vorliegen und weitere junge Leute in den Startlöchern stehen. Der Gemeinderat hat die Anträge alle positiv beschieden, jetzt wartet man auf die zügige Bearbeitung und Zustimmung durch das Landratsamt. Da die jungen Familien, meist Wenkheimer, bisher überwiegend nicht in Wenkheim bzw. in der Gemeinde Werbach wohnten, wird sich das Generationsgefüge durch den Zuzug im Welzbachtal erheblich zugunsten der Jugend verbessern. Sollte der Boom anhalten, wäre das ganze Baugebiet „Innere Aub“ in wenigen Jahren „ausverkauft“ und bebaut. / rei