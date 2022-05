Wenkheim. An diesem Wochenende startete das Welzbachfreibad in Wenkheim in die diesjährige Badesaison. Schönes Wetter und angehme 23,3 Grad Wassertemperatur lockten am Samstag, dem ersten Öffnungstag, rund 250 Gäste in das Freibad.

